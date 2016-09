Zeit für mehr Solidarität:                                   Große SPD-Abordnung bei Maikundgebung

Inzwischen ist die jährliche Kundgebung zum Tag der Arbeit auf dem Wetzlarer Eisenmarkt wieder zu einer festen Einrichtung geworden.

Oberbürgermeister Manfred Wagner zeigte sich in seiner Grußansprache erfreut darüber, dass in der Stadt August Bebels nicht nur am 1. Mai – aber an diesem Tag ganz besonders – die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Mittelpunkt gestellt werden.