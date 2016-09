SPD, Grüne und Freie Wähler:                           Koalition in Wetzlar wird fortgesetzt

Die seit 2011 in Wetzlar amtierende Koalition aus SPD, Grünen und den Freien Wählern wird fortgesetzt. Dazu haben die drei Koalitionspartner einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, der zeitgleich in getrennten Parteitagen bzw. Mitglieder-versammlungen angenommen wurde.

Inhaltlich werde der Schwerpunkt weiterhin auf die Teilhabe der Wetzlarer an den kommunalpolitischen Willensbildungsprozessen gelegt. In finanzieller Hinsicht führe wegen der wegbrechenden Steuereinnahmen nichts an einer Fortsetzung des konsequenten Haushaltkonsolidierungsprozesses vorbei. Für den Stadtbezirk Altenberger Straße/Dalheim werde gemeinsam mit Bund und Land das Projekt „Soziale Stadt“ aufgelegt und umgesetzt, mit dem die Stadt schon im Westend und in Niedergirmes positive Erfahrungen sammeln konnte. Daneben werde der Weg der Integration derjenigen Menschen, die ein Bleiberecht in der Stadt haben, mittels konkreter Maßnahmen weiter fortgesetzt.