SPD-Bundestagsfraktion:                           Zukunftsdialog für Jugendliche

„Ziel ist es, jungen Menschen einen Eindruck von der Arbeit einer Fraktion im Deutschen Bundestag zu vermitteln.“, so Dagmar Schmidt. Drei Tage lang werden rund 100 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende aus ganz Deutschland in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen und über politische Zukunftsfragen diskutieren.

Die Nachwuchspolitikerinnen und -politiker tagen Mitte Oktober in den Gebäuden des Deutschen Bundestags. Hier entwickeln sie gemeinsame Konzepte zu verschiedenen Politikbereichen wie Wirtschaft oder Arbeit, Integration oder Bildung. Ihre Beratungsergebnisse präsentieren die Jugendlichen am Ende den „echten“ Abgeordneten. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 20 Jahren. Die Kosten für An- und Abreise, Verpflegung und Unterkunft werden von der SPD-Bundestagsfraktion übernommen. Die Teilnahme am Planspiel ist somit kostenlos.

Dagmar Schmidt bittet Interessierte aus dem Lahn-Dill-Kreis, Wettenberg und Biebertal um eine kurze schriftliche Bewerbung mit Angaben zu Alter, Person und Ausbildung einzureichen. Die Bewerbungsfrist endet am 06.07.2016.

Über dagmar.schmidt@bundestag.de oder telefonisch unter 06441 209 25 22 können sich interessierte Jugendliche melden oder weitere Informationen anfordern. Alle Informationen sind auch unter www.spdfraktion.de/planspiel abrufbar.