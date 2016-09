Stephan Grüger zum Brexit:                                 Keine Hysterie aber Weckruf für EU-Reform

Der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Stephan Grüger rät dazu, nach dem Beschluss der britischen Wähler, aus der EU auszutreten, nicht in Hysterie zu verfallen. „Die Austrittsverhandlungen können sich über zwei Jahre hinziehen“, so Grüger, der Mitglied des Europaausschusses des Hessischen Landtages und Außenwirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag ist. Dabei werde es auch zu tragfähigen Lösungen für den Aufenthalt von EU-Bürgern in Großbritannien kommen, ist sich der Abgeordnete sicher.