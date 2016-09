Sprich mit der Schmidt:                                     Kinder und Jugendliche kommen zu Wort

In Deutschland ist man erst mit 18 wahlberechtigt. Das bedeutet aber nicht, dass Kinder und Jugendliche nicht auch politische Bedürfnisse, Wünsche und Gestaltungsbedarf haben. Damit sie auch zu Gehör kommen, bietet die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt (SPD) seit vergangenen Sommer eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche unter dem Namen „Sprich mit der Schmidt“ an. Zuletzt hat diese am 15. Juni 2016 im Jugendhaus Dillenburg stattgefunden.

Die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der KJV-Dillenburg (Kinder– und Jugendvertretung Dillenburg) und die Bundestagsabgeordnete sprachen vor allem über die Notwendigkeit eines „Meeting Points“ für die Jugendlichen in Dillenburg. Es gäbe zwar das Jugendhaus aber keine Treffpunkte im Freien. Die KJV und die Stadt seien schon lange in Verhandlung wegen der Einrichtung des Meeting Points. Aktuell mangele es vor allem an einem möglichen Ort, da die Zukunft des Platzes an der Aquarena noch ungewiss sei.

Dagmar Schmidt hörte sich das Anliegen der Jugendlichen an und gab ihnen Ratschläge zum Umgang mit der Problematik. Leider sei dies jedoch eine Frage, die nicht in ihre Zuständigkeit als Bundestagsabgeordnete fiele: „Wenn ich Euch unterstützen kann, tue ich das gerne. Die Frage des Meeting Points muss aber auf städtischer Ebene gelöst werden. Da kann ich auf Bundesebene leider wenig helfen.“

In dem offenen Dialog zwischen Jugendlichen, Bundestagsabgeordneter und den anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtjugendpflege ging es auch um die Zusammensetzung und Organisation der Wahl zur KJV. Diese kann von allen Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 mit Wohnort in Dillenburg gewählt werden - gewählt werden können Jugendliche bis 21 Jahre. Auch über die von der Bundestagsabgeordneten angebotenen Berlinreisen wurde gesprochen, da die KJV 2017 gerne eine Reise nach Berlin unternehmen möchte.

Bei den von Dagmar Schmidt angebotenen Sprechstunden für Kinder und Jugendliche führen in der Regel alle Beteiligten ein offenes Gespräch in großer Runde miteinander. Es ist jedoch immer möglich ein Einzelgespräch mit der Abgeordneten zu führen. Hier können Themen besprochen werden, die nicht in die große Runde gehören. Darüber hinaus besteht immer die Möglichkeit, sich unter dagmar.schmidt@bundestag.de oder 06441 209 25 22 an das Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten zu wenden.

Text und Bild: Pressemitteilung Dagmar Schmidt