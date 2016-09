Wetzlarer SPD-Fraktion:                             Langjährige Mitglieder verabschiedet

Verabschiedet wurde Peter Helmut Weber (Münchholzhausen). Weber ist vielen Jahren ehrenamtlich in Wetzlar und in seinem Heimatort Münchholzhausen aktiv. Neben dem Karneval ist die Politik sein Steckenpferd. Weber schied Ende März 2016 nach einer Wahlperiode aus der Stadtverordnetenversammlung aus. Daneben bleibt er aber Ortsvorsteher seines Heimatortes. Diese Position führt er seit knapp 7 Jahren als Nachfolger von Joachim Volk aus und Weber hat in dieser Eigenschaft zwei Mal absolute Mehrheiten für die SPD im Ortsbeirat errungen. Daneben bleibt er des SPD-Stadtverbandes und Mitglied in der Redaktion der Wetzlarer Nachrichten.