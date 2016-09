Freiwillige Feuerwehr in Wetzlar:                           Langjähriges Engagement gewürdigt

So wurden Wetzlarer Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden mit der Anerkennungsprämie des Landes Hessen, mit dem Brandschutzehrenzeichen des Landes und dem Brandschutzehrenzeichen der Stadt Wetzlar, dem Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes, der Floriansmedaille der Hessischen Jugendfeuerwehr und der Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. U. a. verlieh Brandschutzdezernent Manfred Wagner auch das städtische Brandschutzehrenzeichen der Sonderstufe an seinen Amtsvorgänger Wolfram Dette.

Manfred Wagner würdigte in seiner Ansprache das vielfältige und engagierte Wirken der Einsatzkräfte. Zugleich sprach der Oberbürgermeister den Dank der Stadtgesellschaft für die stete Einsatzbereitschaft aus. An die Geehrten gerichtet sagte der Oberbürgermeister: „Goethe fragt in seinem Faust, was die Welt in ihrem Innersten wohl zusammenhält. Diese Frage wird für mich mit der Bereitschaft beantwortet, uneigennützig zu helfen – so wie es die Freiwilligen in den Feuerwehren tun – beantwortet.“ In seinen Dank bezog Wagner die Partnerinnen und Partner der Auszuzeichnenden ebenso ein, wie die Arbeitgeber, ohne deren Rückhalt es nicht möglich wäre den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr auszuüben und das zum Teil über viele Jahrzehnte.

„Mit großer Freude habe ich auch aufgenommen, dass der Feuerwehrverband unseren Ehrungsabend immer wieder als beispielhafte Würdigung des Ehrenamtes bewertet“, stellte Manfred Wagner fest.