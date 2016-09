Fremde unter Fremden:                                         Jörg Kratkey eröffnet Ausstellung in Wetzlar

Am Freitag, 12. August 2016, 18 Uhr, eröffnet Kulturdezernent Jörg Kratkey (SPD) im Stadthaus am Dom in Wetzlar eine besondere Ausstellung. Die Künstler-Projektgruppe KunstWerkM, darunter Peter Großhaus, Anne Held, Hans Hochheim, Caspar Jüttner, Jürgen Kittel, Sigrid Krekel und Markus Thorn, präsentieren eine Ausstellung, die vom Kulturfonds Gießen-Wetzlar gefördert wurde: „Fremde unter Fremden“ - Menschen auf der Flucht – eine künstlerische Annäherung.