MdB Dagmar Schmidt:                                 Initiative unterstützt Studierende

„Die Initiative für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren“. Unter diesem Leitsatz steht der 2008 in Gießen gegründete Initiative „Arbeiterkind.de“, die Julia Dolscheid der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt am 14.09.2016 im Rahmen eines Gespräches vorgestellt hat. Arbeiterkind.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schüler und Schülerinnen aus nicht-akademischen Familien auf dem Weg zur Universität und darüber hinaus zu begleiten.

Die deutschlandweit knapp 7.000 ehrenamtlich Aktiven besuchen vor allem Schulklassen ab Jahrgangsstufe 9 – egal welcher Schulform – um dort mit den Schülerinnen und Schülern über die Möglichkeiten und die Auswahl eines Studiums zu sprechen. Darüber hinaus biete Arbeiterkind.de ein Mentoringprogramm an, bei dem sich zukünftige Studierende von bereits erfahreneren Mentorinnen und Mentoren unterstützen und begleiten lassen können. In welcher Form diese Begleitung stattfindet, hängt dabei von den individuellen Interessen und Bedürfnissen der Beteiligten ab. Auch bei den regelmäßig stattfindenden Stammtischen kann man sich mit anderen vernetzen. Der nächste Stammtisch findet am 20.10.2016 ab 18:30 im Café DaVinci in Gießen statt.

„Wie kann ich Arbeiterkind.de unterstützen?“ war die erste Frage der Bundestagsabgeordneten, nachdem Julia Dolscheid die Initiative vorgestellt hatte. Besonders im Lahn-Dill-Kreis wüssten viele Menschen noch nichts über die Arbeit der Initiative. Dagmar Schmidt erklärte sich bereit die Initiative tatkräftig zu unterstützen, auch wenn sie nicht die erste in ihrer Familie sei, die studiert habe. „Die Grenze ist nicht klar festgeschrieben. Uns geht es vor allem darum junge Menschen, die nicht aus einer akademischen Familientradition stammen, zum und im Studium zu begleiten.“ erklärte Dolscheid.

„Arbeiterkind.de ist eine wichtige Initiative, die ich gerne unterstütze. Nicht jeder Mensch muss studieren, aber es ist sehr schade, dass es immer noch viele junge Menschen gibt, die sich zum Beispiel aus finanziellen Gründen ein Studium nicht zutrauen, weil ihnen die Erfahrungen und Netzwerke der Familie fehlen. Ich freue mich sehr, dass Arbeiterkind.de hier eine Hilfestellung anbietet!“