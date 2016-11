Frank-Walter Steinmeier:                                       Ein Bundespräsident muss Mutmacher sein

Schließlich hat sich Steinmeier nach seiner Nominierung gewohnt verantwortungsvoll erklärt. „ Es ist mir eine große Ehre, in diesen wirklich stürmischen Zeiten für das höchste Staatsamt vorgeschlagen zu werden! Meine Freude auf die Aufgabe ist groß, mein Respekt davor noch größer“.

Zugleich dankte der Außenminister in seiner ersten Erklärung für die vielfache Ermutigung und Unterstützung: seiner eigenen Partei, der deutschen Sozialdemokratie; ebenso der Union und vor allem den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die ihm geschrieben und ihn zur Kandidatur ermuntert hatten. Seinen Dank adressierte Steinmeier aber auch an die Kulturschaffenden, die Vertreter der Kirchen, den Gewerkschaften und den Unternehmen, die ihn bestärkten, diese Aufgabe zu übernehmen.

In diesem großen Vertrauen erkenne er auch das Maß der Verantwortung für einen künftigen Bundespräsidenten. Die Verunsicherung in der krisenbefangenen Welt sei groß. Und daher sei das Vertrauen in Demokratie - in demokratische Institutionen und ihre Repräsentanten - ein wichtiges Gut; eine Ressource aber, die nicht garantiert ist, die knapp ist, und um die man ringen müsse. Steinmeier wird die Verantwortung, die in diesem Befund steckt, ganz sicher souverän annehmen und in unsere Gesellschaft hineintragen

Manfred Wagner: „Frank-Walter Steinmeier hat unser Land in den letzten 25 Jahren, in unterschiedlichen Verantwortungen, durch Höhen und Tiefen begleitet. Gerade in Zeiten, in denen es im eigenen Land nicht gut ging, hat er sich den Schwierigkeiten gestellt und Lösungen erarbeitet. Nicht zuletzt dadurch ist Deutschland auch besser als andere durch die Krise gekommen.“

Für diese Haltung wird er auch als Bundespräsident antreten. Ein Bundespräsident kann die Welt ganz sicher nicht einfacher machen, als sie ist. Steinmeier wird als Bundespräsident auch kein „Vereinfacher“ sondern ein „Mutmacher“ sein, der die Kräfte weckt, die in dieser Gesellschaft stecken.

Und deswegen ist Frank-Walter Steinmeier der richtige Nachfolger von Joachim Gauck!