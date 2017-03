Bundestagswahl 2017: Jetzt ist Schulz!

Nicht nur die mehr als 1000 Parteimitglieder und Besucher in der Parteizentrale waren begeistert. Auch viele Menschen, die diesen starken Auftritt in den Medien ebenso verfolgt haben, wie den souveränen Auftritt des Sozialdemokraten im Gespräch mit Anne Will.

Seit bekannt ist, dass er Kanzlerkandidat werden soll, sind viele Menschen in die SPD eingetreten und man verspürt auch vor Ort eine positive Resonanz, so Manfred Wagner in seiner Funktion als Stadtverbandsvorsitzender der Wetzlarer SPD. Schulz ist authentisch, weiß wo den Menschen der Schuh drückt, kann Brücken bauen und Menschen zusammenführen, aber auch mit klarer Kante für die sozialdemokratischen Positionen streiten.

Das verspricht einen spannenden Wahlkampf, ist sich Manfred Wagner sicher.

Foto: SPD-Facebookseite