Neujahrsempfang der SPD Wetzlar fällt aus

Zugleich müssen wir den Neujahrsempfang, der am kommenden Freitag im Nachbarschaftszentrum in Niedergirmes stattfinden sollte, absagen. Ein Empfang, der in diesem Jahr mit rund 230 Anmeldungen eine Rekordbeteiligung hätte erwarten lassen.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Wir werden mit Barbara Hendricks einen Ersatztermin suchen und unsere Gäste möglichst noch im Frühjahr zu einem Jahresempfang der Wetzlarer SPD einladen.

Die SPD bittet um Verständnis.