Der AK Beteiligung der Wetzlarer SPD lädt alle Interessierten zum Leitz-Cafe-Treff am 28. April ein. Los geht es ab 16 Uhr im Cafe Leitz, das sich direkt vor der Firmenzentrale von Leica in der Spilburg befindet. (Straße "am Leitzpark"). Weitere Infos bekommen Sie gerne auch über unser Kontaktformular.