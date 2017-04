Jugendpressetage: Kurzfristig noch Plätze frei

Die SPD-Bundestagsfraktion lädt interessierte junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren ein, einen Blick hinter die Kulissen der Hauptstadtpresse zu werfen. Bereits zum 11. Mal in Folge finden die Jugendpressetage statt. Aus organisatorischen Gründen können nicht jedes Jahr alle Wahlkreise teilnehmen. Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt ruft nun zur Bewerbung auf, da kurzfristig Plätze frei geworden sind.

"Die Jugendpressetage der SPDBundestagsfraktion sind eine tolle Gelegenheit für junge Menschen mitzuerleben, wie Nachrichten entstehen und Medien über Politik berichten. Sie bekommen dabei sowohl einen Einblick in die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten als auch in den Arbeitsalltag der Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Kurzfristig sind noch Plätze frei geworden und ich würde mich sehr freuen, wenn auch dieses Jahr Jugendliche der Einladung folgen.“

Die Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten werden bei Ihrem Besuch in Berlin unter anderem aktiv an einer Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden der SPDBundestagsfraktion, Thomas Oppermann, teilnehmen. Darüber hinaus gehört der Besuch eines Fernsehstudios und einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages zum Programm. Ein wichtiger Teil wird dabei auch der direkte Austausch mit Journalistinnen und Journalisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pressestellen und natürlich den Abgeordneten selbst sein. Interessierte können sich bis Freitag, 28.04.2017 unter webteam@spdfraktion.de bewerben. Weiter Informationen finden sich auf der Homepage unter http://www.spdfraktion.de/jugendpressetage.